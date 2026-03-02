Acidente

Marquito foi submetido a uma cirurgia delicada na costela - que foi fraturada no acidente

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, 65, conhecido como Marquito, segue internado em estado considerado grave, segundo novo boletim médico. Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava o que gerou um acidente de trânsito.

De acordo com a nota do Hospital Nipo-Brasileiro à imprensa, ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta segunda (2) e acompanhado por uma equipe multiprofissional. “O estado geral de saúde ainda é considerado grave, com necessidade de cuidados intensivos”, afirmava a comunicação que ainda dizia que a evolução está “estável” sem mudanças relevantes.

Na sexta (27), Marquito foi submetido a uma cirurgia delicada na costela – que foi fraturada no acidente. Conforme assessoria, o procedimento teve duração aproximada de quatro horas e transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências, e estava com quadro estável.

Conforme o boletim médico do domingo (1º), o humorista permanecia recebendo “ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica. O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas”.

Como foi o acidente

Cássio, o enfermeiro que foi atingido pela moto de Marquito durante o acidente e fez o primeiro atendimento do humorista, antes da chegada do bombeiro, disse no “Fofocalizando” de sexta-feira (27) que o humorista não tinha pulso e o reanimou, o que pode ter salvado sua vida.

“Ele estava totalmente inconsciente, não conseguia falar, estava sangrando muito pelo nariz, levantou os braços umas duas três vezes tentando passar a mão na face, um bom sinal”, acrescentou o enfermeiro. De acordo com o programa, ele também sofreu ferimentos no rosto e foi levado ao hospital Nipo-Brasileiro “consciente e desorientado” e colocado em coma induzido para exames.

Milva, esposa do comediante, disse à atração que Marquito está bem e recebendo o tratamento adequado. “Ninguém ainda sabe o porquê (do desmaio), porque ele não tem pressão alta, problema de coração, joga bola, diabetes é controlada. Ele teve um mal súbito”, afirmou.

O Hospital Nipo-Brasileiro confirmou a internação em comunicado enviado à CNN Brasil, mas não pretende divulgar informações sobre o estado de saúde do humorista. “Por respeito ao sigilo médico e em conformidade com as normas éticas que regem a relação entre instituição e paciente, o HNIPO não comentará os detalhes do caso. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, o cuidado e o acolhimento, e permanecemos à disposição dos pacientes e de seus familiares para dar continuidade ao acompanhamento necessário e esclarecer quaisquer dúvidas”. Neste sábado, informou que as próximas informações do estado de saúde dele serão divulgadas apenas pela assessoria do SBT.

Quem é Marquito?

Sobrinho do apresentador Raul Gil, ele tem uma carreira na televisão desde jovem, quando foi convidado pelo tio para imitar um robô — o Robogildo — no quadro “O Que É o Que É” no programa dominical comandado pelo veterano.

De acordo com o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, ele nasceu em 1960, em São Paulo. Marquito já trabalhou em circos, é ator, humorista e também foi vereador — eleito em 2013, pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).

Trabalhou com Edson “Bolinha” Cury, no “Clube do Bolinha”, exibido na Rede Bandeirantes no período de 1974 a 1994, onde fazia o quadro de imitação de cantores, em rotação diferente do original.

No final dos anos 1990, tornou-se parte do elenco fixo das atrações comandadas por Ratinho, ainda na Record e, posteriormente, no SBT, passando a ser uma marca registrada do programa.

Apesar de todas as “torturas” que sofre no palco (banhos de água gelada e farinha, por exemplo), Marquito já declarou em entrevistas que tudo é estritamente profissional e que ele e o apresentador são grandes amigos fora das câmeras.

(*) Com informações da CNN Brasil