Estado iraniano mostra corredores com drones militares em instalação não revelada.

O Irã publicou um vídeo, divulgado pela estatal Fars News Agency, que mostra um vasto arsenal de drones militares armazenado em túneis subterrâneos em território iraniano, em meio à escalada de confrontos no Oriente Médio.

As imagens exibem diversas aeronaves não tripuladas alinhadas em longos corredores, reforçando a capacidade aérea não tripulada do país em um cenário de tensão crescente com forças estrangeiras.

O local exato da instalação não foi revelado pelas autoridades iranianas, mantendo sigilo sobre a base militar estratégica. Essa divulgação ocorre enquanto o conflito regional se intensifica, com o Irã ocupando posição central nas hostilidades recentes.

*Com informações da CNN

