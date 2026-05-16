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Antes de informar dados pessoais ou fazer pagamentos, é importante verificar se o site é oficial

Pessoas interessadas em renegociar dívidas pelo Novo Desenrola Brasil precisam redobrar a atenção. Criminosos estão usando um site falso que imita páginas do Ministério da Fazenda para aplicar golpes em quem busca limpar o nome e sair das dívidas.

Na página fraudulenta, os golpistas prometem a chance de “limpar o nome” em até cinco dias. O site também pede o número do CPF para verificar uma suposta participação no programa e ainda utiliza um chat para perguntar detalhes sobre as dívidas, como débitos de cartão de crédito, empréstimos e financiamentos.

Após a consulta, as vítimas são induzidas a fazer um pagamento via Pix, sob a justificativa de taxas administrativas ou custos de processamento para liberar a renegociação.

O Ministério da Fazenda alerta que o Novo Desenrola Brasil não cobra nenhuma taxa para participação. O programa oficial permite renegociação de dívidas com descontos e redução de juros, mas todo o processo deve ser feito diretamente com bancos e instituições financeiras.

Antes de informar dados pessoais ou fazer pagamentos, é importante verificar se o site é oficial para evitar cair no golpe do falso Desenrola Brasil.

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