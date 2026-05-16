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As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Uma batida grave entre um trem de carga e um ônibus deixou pelo menos oito pessoas mortas e outras 25 feridas neste sábado (16), em Bangkok, capital da Tailândia. O acidente aconteceu em um cruzamento ferroviário e terminou em explosão e incêndio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários veículos parados perto da linha férrea quando o trem atingiu a parte da frente do ônibus. Com a força da colisão, outros carros foram arrastados pelos trilhos e motociclistas chegaram a ser lançados no asfalto.

Após o impacto, o ônibus pegou fogo e foi tomado pelas chamas, causando cenas de desespero no local. Equipes de resgate foram acionadas para socorrer os feridos e controlar o incêndio.

Segundo as autoridades, o fogo já foi apagado, mas os trabalhos continuam no local para resfriar a área e procurar possíveis vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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