Consumidores com contas atrasadas poderão limpar o nome a partir desta terça-feira (03/03), em Manaus. A 3ª edição do feirão “Negocia Manaus” começa com descontos que podem chegar a 95% sobre o valor das dívidas.
O atendimento ocorre das 8h às 16h, na sala de eventos da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), no shopping Phelippe Daou, na zona Norte da capital.
Os descontos variam de acordo com o tempo da dívida e as regras de cada empresa. Além de abatimento no valor total, os consumidores poderão parcelar o débito, após análise individual.
Nesta edição, participam do feirão a concessionária Águas de Manaus, Claro, DB Supermercados, APA Móveis e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Amazonas (IEPTB-AM).
Condições de negociação
A Águas de Manaus vai oferecer parcelamento em até 80 vezes, com entrada mínima de 10% da dívida original e descontos que podem chegar a 80%, dependendo do caso.
A Claro poderá conceder até 95% de desconto em débitos mais antigos.
O IEPTB-AM fará consulta gratuita de CPF e CNPJ e emitirá boletos para quitar pendências em cartório. As demais empresas também terão condições especiais, conforme análise de cada consumidor.
Senhas e funcionamento
As senhas serão distribuídas diariamente a partir das 8h, por ordem de chegada e respeitando as prioridades previstas em lei. A Águas de Manaus realizará até 150 atendimentos por dia. As demais empresas terão 50 senhas diárias cada.
Durante o feirão, o atendimento regular na sede do Procon Manaus, no shopping Phelippe Daou, ficará suspenso. Apenas as audiências já agendadas serão mantidas. Já o posto de atendimento da galeria Espírito Santo, no Centro, funcionará das 8h às 12h.
