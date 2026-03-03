Serviço

Atendimento será das 8h às 16h, no shopping Phelippe Daou

Consumidores com contas atrasadas poderão limpar o nome a partir desta terça-feira (03/03), em Manaus. A 3ª edição do feirão “Negocia Manaus” começa com descontos que podem chegar a 95% sobre o valor das dívidas.

O atendimento ocorre das 8h às 16h, na sala de eventos da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), no shopping Phelippe Daou, na zona Norte da capital.

Os descontos variam de acordo com o tempo da dívida e as regras de cada empresa. Além de abatimento no valor total, os consumidores poderão parcelar o débito, após análise individual.

Nesta edição, participam do feirão a concessionária Águas de Manaus, Claro, DB Supermercados, APA Móveis e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Amazonas (IEPTB-AM).

Condições de negociação

A Águas de Manaus vai oferecer parcelamento em até 80 vezes, com entrada mínima de 10% da dívida original e descontos que podem chegar a 80%, dependendo do caso.

A Claro poderá conceder até 95% de desconto em débitos mais antigos.

O IEPTB-AM fará consulta gratuita de CPF e CNPJ e emitirá boletos para quitar pendências em cartório. As demais empresas também terão condições especiais, conforme análise de cada consumidor.

Senhas e funcionamento

As senhas serão distribuídas diariamente a partir das 8h, por ordem de chegada e respeitando as prioridades previstas em lei. A Águas de Manaus realizará até 150 atendimentos por dia. As demais empresas terão 50 senhas diárias cada.

Durante o feirão, o atendimento regular na sede do Procon Manaus, no shopping Phelippe Daou, ficará suspenso. Apenas as audiências já agendadas serão mantidas. Já o posto de atendimento da galeria Espírito Santo, no Centro, funcionará das 8h às 12h.

Leia mais

Baile Inclusivo em Manaus oferece carnaval acessível para PcDs

Confira os locais de prova do concurso da Sema Amazonas