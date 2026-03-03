Novo comando

Novo secretário assume a Assistência Social de Manaus com promessa de continuidade nas políticas públicas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira (3), a nomeação de Nildo Mello como novo titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Ele substitui o deputado federal licenciado Saullo Vianna, que esteve à frente da pasta nos últimos 14 meses.

Ao formalizar a mudança, o prefeito fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido na gestão anterior. “Saullo realizou um trabalho exitoso à frente da Semasc. Implementou programas importantes, ampliou a rede de proteção social e deixou sua marca na assistência de Manaus. Minha gratidão e meu reconhecimento pelo compromisso com a população que mais precisa”, afirmou.

O anúncio do novo secretário foi feito durante agenda oficial da pasta. Ao apresentar Nildo Mello, o prefeito David Almeida destacou a trajetória construída ao longo de quase três décadas de convivência no serviço público.

“Eu tenho uma história com o Nildo desde 96 e hoje chegou o momento, o ápice da sua trajetória profissional como servidor público. Você chega ao topo da Secretaria de Assistência Social do município, por sua capacidade, por sua competência, por sua lealdade”, enfatizou.

David Almeida também reforçou que a nomeação representa continuidade administrativa e fortalecimento técnico da política social. “Que você continue as boas práticas de assistência social iniciadas pelo Eduardo, continuadas pela Dermi Rayol e muitas delas implementadas pelo deputado Saullo”, declarou.

Rede estruturada de proteção social

A transição ocorre em um cenário de consolidação das políticas públicas da assistência social no município. Nos últimos anos, a gestão ampliou o programa Prato do Povo, estruturou o albergue municipal e a Casa de Passagem, fortaleceu o SOS Funeral, reformou unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e implementou o programa “Mãe Manauara”.

Também foi implantado o abrigo destinado ao acolhimento de indígenas em situação de vulnerabilidade, garantindo estrutura adequada, atendimento social e encaminhamento aos serviços públicos.

Durante o evento, o prefeito voltou a destacar o papel do município na execução direta das políticas públicas. “A prefeitura é a que menos recebe, mas é a que mais entrega”, concluiu.

Perfil técnico

Advogado (OAB/AM 6670), Nildo Mello é pós-graduado em Direito Público e cursa MBA em Licitação e Contratos. Na própria Semasc, já atuou como subsecretário Operacional e de Gestão, diretor de Administração, Finanças e Planejamento e assessor técnico nas áreas jurídica, administrativa e de planejamento.

É conselheiro titular do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), do Conselho Municipal de Habitação (CMH), do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Comdema) e do Fundo Manaus Solidária (FMS). Também exerceu a função de diretor executivo da Fundação Manaus Solidária.

No âmbito estadual, foi secretário executivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de ter ocupado funções estratégicas na Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e na Secretaria de Estado de Terras e Habitação. No Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), atuou como conciliador no 5º Juizado Especial Cível e no 15º Juizado Especial Criminal.

Com a nomeação, a prefeitura reforça a diretriz de manter perfil técnico na condução da assistência social, assegurando estabilidade, continuidade e ampliação das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

