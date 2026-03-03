diversidade

Arte celebra diversidade e união de torcedores em Estados Unidos, México e Canadá

Nesta terça-feira (3), a Fifa revelou o pôster oficial da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A obra destaca o caráter inédito do torneio, sediado em três países simultaneamente.

Três artistas internacionais assinam a arte

O pôster foi criado pelos artistas Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) e Hank Willis Thomas (Estados Unidos). O lançamento ocorre a 100 dias da Copa, que começa em 11 de junho com o duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca.

“O pôster oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 captura a energia, a diversidade e a paixão compartilhada que definirão a edição mais inclusiva do torneio. Do pontapé inicial ao apito final, bilhões de torcedores — em estádios e em todos os continentes — vivenciarão momentos que vão além do futebol, unindo culturas e celebrando a união em um palco verdadeiramente global”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Pôster já disponível para pré-venda

O pôster, medindo 60 cm por 91 cm, está em pré-venda na loja virtual da Fifa por 20 euros (cerca de R$ 122).

Pôster oficial da Copa do Mundo de 2026 • Divulgação/Fifa

