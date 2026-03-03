Bombeiros

Fogo atingiu imóvel na Zona Oeste de Manaus; causas ainda são desconhecidas.

Na tarde desta terça-feira (3), um incêndio atingiu uma residência de dois andares na rua Antônio Bittencourt, no bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. Até o momento, não há confirmação sobre as causas do fogo nem registro oficial de feridos.

Imagens gravadas por um morador mostram as chamas consumindo um dos cômodos no segundo andar do imóvel. No vídeo, é possível ver moradores tentando quebrar o vidro de uma das janelas para facilitar a ventilação e reduzir a intensidade da fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

