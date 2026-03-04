Trânsito Seguro

Fiscalização do IMMU remove 28 motocicletas irregulares na zona Leste da cidade.

Motocicletas sem placas, pilotos sem habilitação e licenciamentos atrasados foram algumas das irregularidades encontradas durante operação “Trânsito Seguro” na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade, em uma mais uma ação para coibir irregularidades de trânsito realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta terça-feira, 3/3.

No total, 28 motocicletas com irregularidades foram removidas das ruas da capital, dos quais seis foram por transitar sem placas ou com placa adulterada. A operação contabilizou 437 abordagens e ainda 93 autuações de trânsito e contou com apoio da Guarda Municipal de Manaus (GMM) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, acompanhou a operação. “Fazemos um apelo à população e, principalmente, à motorizada para que ande com a motocicleta regularizada e com habilitação. Fazendo isto, não há nada a temer. Os bons condutores, nós elogiamos, mas quem transgrida a lei, tomaremos as medidas cabíveis”, frisou.

Um dos motociclistas abordados na operação, Waldir dos Santos Neto, 25 anos, elogiou a fiscalização. “Aqui, precisa mais deste tipo de ação. Tem muito motociclista que não obedece as regras de trânsito, anda sem capacete e sem habilitação. Achei muito bom. Estão de parabéns”, disse.

A operação “Trânsito Seguro” integra o conjunto de ações permanentes da Prefeitura de Manaus voltadas à redução de acidentes, à promoção da consciência no trânsito e à preservação da vida, reforçando o compromisso do poder público com a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

