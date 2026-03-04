Benjamin Constant

Droga estava enterrada em área de mata em Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

Um cão farejador auxiliou na localização de 59 quilos de maconha avaliados em R$ 1,1 milhão, na terça-feira (3), em uma área de mata no conjunto Alonso Ipuchima, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).

A apreensão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant e da 50ª DIP de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros da capital), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

De acordo com o delegado Rafael Bruno Lima, as diligências começaram após uma denúncia anônima informar sobre o armazenamento de drogas na localidade. Durante a varredura, com o auxílio do cão farejador, os policiais encontraram 50 tabletes de entorpecente enterrados, totalizando 59 quilos da droga.

“Durante a varredura no local, com o auxílio fundamental do cão farejador, encontramos 50 tabletes de substância entorpecente que estavam enterrados no local, totalizando em 59 quilos”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, não havia ninguém no local fazendo a guarda do material ilícito. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis.

