Mãe da vítima era conivente com o autor, que tinha comportamentos obsessivos e a ameaçava constantemente.

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na terça-feira (3), suspeito de estuprar e ameaçar a enteada em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). As investigações apontam que os abusos ocorriam desde que a vítima tinha 12 anos e contavam com a conivência da mãe da adolescente, que silenciava diante dos crimes. Ele foi localizado no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, após denúncias anônimas via 197, disque-denúncia da Polícia Civil.

A ação foi coordenada pelas Delegacias Interativa e Especializada de Polícia (DIP e DEP) de Manacapuru. A vítima, que hoje tem 17 anos, sofria com a violência e as ameaças do padrasto há meia década.

Detalhes da Investigação

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou que o caso reforça o compromisso da instituição no combate a crimes contra menores. “É um resultado que busca proteger nossas crianças e fortalecer a tolerância zero ao abuso”, declarou.

A delegada Joyce Coelho, titular da DEP de Manacapuru, explicou que o caso chegou à polícia em 2025, quando a jovem, acompanhada pelo pai biológico, decidiu denunciar o agressor após uma internação hospitalar motivada pelos traumas físicos e psicológicos.

“A vítima manteve o silêncio durante todo esse tempo devido às ameaças do autor e ao pedido da própria mãe, que era conivente com o abusador”, revelou a delegada.

O Crime e a Omissão

Segundo as autoridades, o homem se aproveitava da convivência familiar para cometer os atos de forma reincidente. Em setembro de 2025, o investigado teria forçado a conjunção carnal aproveitando a ausência da companheira. O controle sobre a jovem se intensificou quando ela iniciou um relacionamento afetivo, despertando comportamentos obsessivos no criminoso.

Devido à gravidade e à omissão materna, a Justiça determinou uma medida protetiva de afastamento da mãe em relação à filha, enquanto a prisão preventiva foi decretada contra o padrasto.

“Ele estava foragido há meses e, assim que a DIP recebeu a informação sobre a localização dele, logo fizemos o levantamento do caso com a DEP e fomos ao local para efetuar a prisão do criminoso”, disse Castilho.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

