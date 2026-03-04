Buscas

João Victor Silva de Souza, de 26 anos, desapareceu no bairro Lago Azul, na zona norte da capital.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de João Victor Silva de Souza, de 26 anos, que está desaparecido desde o dia 28 de fevereiro deste ano. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops).

Jovem foi visto pela última vez no Lago Azul

Segundo a polícia, João Victor foi visto pela última vez por volta das 4h, após sair da residência onde mora, na rua Candeias, bairro Lago Azul, zona norte da capital.

No momento do desaparecimento, ele vestia camisa do Flamengo, calça azul, jaqueta vermelha e boné preto. O jovem também possui uma tatuagem com o símbolo do Flamengo no ombro direito, característica que pode ajudar na identificação.

Não é preciso esperar 24 horas

A PC-AM reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência em casos de desaparecimento. Familiares ou responsáveis devem procurar qualquer delegacia com documentos pessoais e informar o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e apresentar uma foto atualizada.

Como ajudar

A Polícia Civil solicita que informações sobre o paradeiro de João Victor sejam repassadas pelos números:

(92) 3667-7713 – Deops

197 ou (92) 3667-7575 – PC-AM

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

