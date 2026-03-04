tecnologia

Chamada inteligência artificial já escreve textos, analisa grandes quantidades de dados, cria imagens, ajuda médicos em diagnósticos e começa a influenciar diversas áreas do trabalho

Vivemos um tempo em que a tecnologia avança em uma velocidade impressionante. Aquilo que há poucos anos parecia coisa de filme hoje faz parte da nossa rotina.

A chamada inteligência artificial já escreve textos, analisa grandes quantidades de dados, cria imagens, ajuda médicos em diagnósticos e começa a influenciar diversas áreas do trabalho.

Diante disso, a pergunta que se faz é? será que as máquinas vão substituir os trabalhadores? Esse medo não é novo. Em outros momentos da história também houve receio quando surgiram as máquinas industriais, depois os computadores e mais tarde, a internet. Em todos esses períodos houve mudanças profundas no mercado de trabalho, mas também surgiram novas profissões e novas oportunidades.

Com a inteligência artificial tende a acontecer algo parecido. Algumas tarefas repetitivas e automáticas podem ser feitas com mais rapidez pelas máquinas. Porém, existem qualidades que continuam sendo exclusivamente humanas, como por exemplo a criatividade, o bom senso, a capacidade de dialogar, de compreender problemas complexos e de tomar decisões com responsabilidade.

Isso mostra que o grande desafio não é competir com a tecnologia, mas aprender a conviver com ela. Para isso, investir em educação, ciência e qualificação profissional se torna cada vez mais importante. Sociedades que valorizam o conhecimento conseguem transformar a tecnologia em desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida.

Por outro lado, também é necessário discutir como essa tecnologia será utilizada. A inteligência artificial pode ajudar a melhorar serviços públicos, fortalecer empresas e ampliar oportunidades. Mas, se não houver planejamento e responsabilidade, ela também pode aumentar desigualdades.

Outro ponto importante é lembrar que a tecnologia não pode ser vista como inimiga das pessoas, mas como uma ferramenta que precisa estar a serviço da sociedade. Quando bem utilizada, ela pode facilitar a vida cotidiana, melhorar serviços públicos, aumentar a eficiência de empresas e até ajudar a resolver problemas complexos que antes pareciam impossíveis.

O grande desafio está em garantir que esse avanço tecnológico caminhe junto com responsabilidade social, acesso ao conhecimento e oportunidades para todos. Afinal, inovação de verdade não é apenas criar máquinas mais inteligentes, mas construir uma sociedade mais preparada, mais justa e mais humana diante das mudanças do nosso tempo.

No final das contas, a tecnologia é apenas uma ferramenta, quem define o rumo das mudanças somos nós. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada para resolver problemas e abrir novos caminhos, mas nada substitui aquilo que faz parte da natureza humana que é pensar, criar, aprender e transformar a realidade ao nosso redor.

O futuro do trabalho, portanto, não será apenas das máquinas. Ele continuará sendo, acima de tudo, das pessoas.

Roseane Torres

Leia mais: