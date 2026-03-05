Golpe

Suspeito convencia clientes a transferirem dinheiro para conta dele

Um homem identificado como Victor Tárcio da Silva Calderaro, de 31 anos, foi preso na quarta-feira (04/03), suspeito de desviar mais de R$ 500 mil de contas de clientes em Manaus. Segundo a investigação, ele trabalhava como gerente-geral em agência de um banco privado e convencia as vítimas a transferirem grandes quantias de dinheiro com a promessa de investimentos lucrativos.

Após receber os recursos, o suspeito os desviava em proveito próprio, ocasionando prejuízos financeiros significativos às vítimas.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para induzir as vítimas a realizarem transferências para contas de sua titularidade, Victor simulava a existência de falhas nas plataformas bancárias utilizadas, além de levá-las a acreditar que, ao direcionarem os valores para contas em nome do próprio investigado, os recursos seriam posteriormente revertidos em aportes mais vantajosos, supostamente compatíveis com o perfil profissional de investidor que ele alegava possuir.

Até o momento, dez pessoas procuraram a polícia para denunciar o golpe. As vítimas apresentaram comprovantes de transferências que, somadas, ultrapassam R$ 500 mil.

Com base nas investigações, a polícia pediu à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito. As ordens foram autorizadas pela Vara de Garantias da Comarca de Manaus.

Victor foi localizado e preso na casa onde morava, na rua Professora Cacilda Pedroso, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital. Durante a operação, os policiais também apreenderam dois veículos, computadores e celulares.

Ele deve responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Veja vídeo:

Gerente de banco é preso suspeito de desviar mais de R$ 500 mil de clientes em Manaus pic.twitter.com/WztgcAI4dt — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 5, 2026

Leia mais

VÍDEO: Suspeito é preso após agredir mulher durante assalto em Manaus

Polícia frustra reunião do tráfico e prende três suspeitos em Iranduba