Agressão foi filmada por câmeras de segurança

Um suspeito foi preso após agredir mulher durante um assalto na tarde da quarta-feira (04/03), na rua Planeta Urano, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. A vítima estava acompanhada de uma criança quando foi abordada pelo suspeito em uma motocicleta.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso se aproxima e anuncia o assalto. A mulher reage e entra em luta corporal com o suspeito, que passa a agredi-la com vários socos no rosto, quebrando três dentes da vítima.

Durante a agressão, a criança se desepera e começa a gritar por ajuda. O suspeito foi preso após o crime e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Assaltant3 que agrediu mulher em roubo no Aleixo é preso pic.twitter.com/QLPEt0ZKVb — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 5, 2026

