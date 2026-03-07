Dia da Mulher

Apesar da queda em feminicídios, rede de proteção enfrenta dificuldades para atender vítimas e ampliar politicas públicas no interior do Estado

O Dia Internacional das Mulheres é historicamente marcado pela reivindicação de direitos e pela lembrança de que muitas garantias ainda não se concretizaram. Entre elas está o direito básico de viver sem violência. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios, segundo o relatório Retrato dos Feminicídios no Brasil, do fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde a tipificação do crime em 2015, o país já soma ao menos 13.703 mulheres assassinadas por razões de gênero.

A série histórica revela um crescimento de 14,5% nos últimos cinco anos (2021-2025). O estudo alerta que o principal problema já não é a ausência de legislação, mas as falhas na implementação das políticas públicas, especialmente no monitoramento das medidas protetivas e na expansão da rede de atendimento para municípios menores – realidade que também se reflete no Amazonas.

No Estado, o número de feminicídios caiu 31,7% em 2025, com 20 casos registrados. Apesar do recuo, o dado preocupa: a maioria das vítimas não possuía medida protetiva ativa. Além disso, a fragilidade da rede no interior é evidente, já que apenas 5% dos pequenos municípios brasileiros contam com uma Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Em termos de violência doméstica, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) contabilizou 35.037 ocorrências em 2025. Manaus concentra mais de 60% dos casos (22.133), seguida por Japurá (1.617), Itacoatiara (1.113) e Manacapuru (1.064). Embora o total estadual tenha caído 11,6% em relação a 2024, deve-se levar em consideração a subnotificação de casos, especialmente em municípios de difícil acesso.

Para a delegada Débora Mafra, o aumento de 33% nos pedidos de medidas protetivas (que superaram 12 mil solicitações) reflete o fortalecimento da rede de proteção.