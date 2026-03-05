Iniciativa

Parceria entre a prefeitura e a empresa 99 prevê estrutura de descanso e cooperação em dados para melhorar a mobilidade urbana.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus iniciou estudos para implantar um ponto de apoio para motociclistas de aplicativo na capital. A iniciativa foi anunciada na terça-feira (3) após nova parceria institucional com a empresa de mobilidade 99.

O prefeito David Almeida determinou que a equipe técnica do município identifique o local mais adequado para a estrutura e elabore um estudo de viabilidade para o projeto.

Parceria entre prefeitura e empresa 99

A cooperação entre a Prefeitura de Manaus e a empresa 99 começou em 2020. Durante a pandemia de COVID-19, a plataforma ofereceu descontos em corridas para ajudar na entrega de doações da campanha “#ManausSolidária”.

Em 2021, a parceria também incluiu apoio logístico para profissionais de saúde durante a campanha de vacinação na capital.

Agora, a iniciativa passa a focar na mobilidade urbana e na valorização dos trabalhadores de aplicativo.

Manaus tem cerca de 40 mil motociclistas na plataforma

Segundo dados apresentados pela empresa, Manaus possui aproximadamente 40 mil motociclistas cadastrados na plataforma. O número pode aumentar com a chegada do serviço de entregas 99 Food à cidade.

O prefeito David Almeida destacou que o projeto será conduzido com planejamento urbano e responsabilidade técnica.

“Manaus tem hoje milhares de trabalhadores que dependem dos aplicativos para sustentar suas famílias. O poder público precisa organizar a cidade, melhorar a segurança no trânsito e garantir dignidade a quem trabalha diariamente nas ruas”, afirmou.

Estrutura prevista para o ponto de apoio

O modelo em estudo prevê a criação de um espaço adequado para descanso e suporte aos motociclistas. Entre as estruturas previstas estão:

área coberta para descanso

climatização

pontos de recarga para celulares

acesso à água potável

espaço para aquecimento de refeições

Projetos semelhantes já foram implantados em cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte por meio de parcerias entre o poder público e plataformas digitais.

Cooperação para melhorar a segurança no trânsito

Além da estrutura física, o acordo também prevê cooperação técnica na área de segurança viária. A empresa poderá compartilhar dados estatísticos agregados para ajudar no planejamento de políticas públicas de trânsito.

Segundo o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Leda Júnior, as informações poderão auxiliar na identificação de pontos críticos de acidentes e na melhoria das ações de fiscalização e educação no trânsito.

“Com dados agregados, será possível planejar intervenções viárias com mais precisão e aprimorar a gestão da mobilidade urbana em Manaus”, afirmou.

Participantes da reunião

Também participaram do encontro o vereador João Paulo Janjão, o diretor de Relações Governamentais da 99, Fernando Paes, e a gerente de Relações Governamentais da empresa, Viviane Gomes Vinagre.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Manaus pretende fortalecer o diálogo com o setor privado e avançar em políticas públicas voltadas à nova dinâmica da mobilidade urbana, com foco em inovação, organização da cidade e proteção aos trabalhadores.

