Participante conversa com Jordana e Jonas Sulzbach no Quarto Sonho de Voar e afirma estar cansado no reality

Publicado em 05 de março de 2026

Por Em Tempo*

Na tarde desta quinta-feira (5), Alberto Cowboy conversou com Jordana e Jonas Sulzbach no Quarto Sonho de Voar, no BBB 26. Durante o bate-papo, o empresário desabafou sobre o momento no jogo e afirmou que pensa em deixar o reality show.

A conversa começou após o retorno de Breno e Juliano Floss, o que impactou os participantes dentro da casa.

“O tombo veio em dobro”, comenta Jonas em relação ao retorno de Breno e Juliano Floss.

Participante diz que está cansado no jogo

Durante a conversa, Alberto revelou que cogita desistir do programa.

“Estava falando com a Jordana, eu vou pular fora”, desabafa Alberto.

Jonas, no entanto, tenta convencer o colega a permanecer no reality.

“Vai nada, Cowboy. Está louco? Para de falar isso aí, não tem porquê”, rebate o gaúcho.

Em seguida, o empresário reforça o desânimo.

“Tem, estou cansado.”

Jonas tenta convencer Cowboy a continuar

Logo depois, Jonas afirma que também enfrenta momentos difíceis dentro do confinamento.

Jonas afirma que também está “cansado”. “É uma série de fatores não me fazem mais ficar”, explica o mineiro.

Mesmo assim, o participante tenta incentivar o colega a continuar na disputa.

“Lutar por esse apartamento”, incentiva o Veterano.

Apesar do incentivo, Alberto volta a demonstrar dúvida sobre sua permanência no programa.

“São quatro semanas, eu não vou chegar lá”, comenta.

Jonas insiste para que ele não desista.

“Você não vai fazer isso não, você precisa”, aconselha Jonas.

Por fim, Alberto reforça o desgaste emocional.

“Estou chegando no meu limite”, afirma Alberto.

(*) Com informações do G1

