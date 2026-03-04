Quarto Secreto

No Quarto Secreto, ex-participantes observam estratégias e criticam aproximações

Confinados no Quarto Secreto do BBB 26, Juliano Floss e Breno acompanharam, nesta quarta-feira (4), as conversas dos colegas na área externa da casa. Eles reagiram ao comportamento de alguns participantes e comentaram estratégias observadas.

Enquanto assistiam a um diálogo entre Babu Santana, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele, Juliano criticou a postura do ator. Ele afirmou que a aproximação seria uma estratégia de Babu, do grupo Veterano, e que o ex-aliado não gosta do quarteto do Quarto Sonho de Voar.

“Ele não gosta mesmo deles. Já vi ele falar coisas que a gente concorda. Para mim, essa aproximação é por medo dos ‘Eternos’ estarem fracos”, disse Juliano, referindo-se ao grupo formado por Samira, Milena, Ana Paula Renault, ele próprio e Breno.

Breno reforça alerta sobre ataques

Breno concordou com Juliano e acrescentou que sua preocupação não é o diálogo em si, mas permitir que participantes se ataquem. “Meu problema nem é conversar, é dar espaço para o outro atacar outra pessoa”, afirmou.

Retorno ao programa ao vivo

Os dois participantes retornam à casa durante o programa ao vivo desta quarta-feira, trazendo suas análises do Quarto Secreto para o convívio com os colegas.

(*) Com informações da F5

Leia mais: