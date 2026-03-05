Rio de Janeiro – Um ambulante foi preso após tentar aplicar um golpe em duas turistas argentinas na Praia do Arpoador, na zona sul da cidade. O homem tentou cobrar R$ 7 mil por dois potes de açaí por meio de uma transação via Pix.
Como o golpe aconteceu
Segundo a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o vendedor ofereceu dois potes de açaí às turistas por R$ 70. O pagamento seria feito por Pix.
As turistas entregaram o celular para que o ambulante digitasse o valor no aplicativo bancário. Nesse momento, ele tentou inserir R$ 7 mil na transferência.
Como a transação não foi autorizada, o suspeito alterou o valor para R$ 700, conseguindo concluir a cobrança.
Turistas perceberam o golpe e pediram ajuda
Após verificarem o valor debitado, as argentinas perceberam que haviam sido enganadas e pediram ajuda a agentes da guarda que estavam na praia.
Os guardas iniciaram buscas na região e localizaram o vendedor.
Suspeito tentou fugir
Ao perceber a aproximação da equipe, o ambulante tentou fugir, mas foi contido com o uso de uma pistola de eletrochoque.
Ele foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e levado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.
Crime de estelionato
O ambulante foi autuado em flagrante por estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro.
Como a fraude ocorreu por meio de transação digital, o caso também pode ser enquadrado como fraude eletrônica, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão, além de multa.
*Com informações da CNN
