Turistas argentinas foram vítimas de golpe via Pix na Praia do Arpoador; vendedor acabou cobrando R$ 700.

Rio de Janeiro – Um ambulante foi preso após tentar aplicar um golpe em duas turistas argentinas na Praia do Arpoador, na zona sul da cidade. O homem tentou cobrar R$ 7 mil por dois potes de açaí por meio de uma transação via Pix.

Como o golpe aconteceu

Segundo a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o vendedor ofereceu dois potes de açaí às turistas por R$ 70. O pagamento seria feito por Pix.

As turistas entregaram o celular para que o ambulante digitasse o valor no aplicativo bancário. Nesse momento, ele tentou inserir R$ 7 mil na transferência.

Como a transação não foi autorizada, o suspeito alterou o valor para R$ 700, conseguindo concluir a cobrança.

Turistas perceberam o golpe e pediram ajuda

Após verificarem o valor debitado, as argentinas perceberam que haviam sido enganadas e pediram ajuda a agentes da guarda que estavam na praia.

Os guardas iniciaram buscas na região e localizaram o vendedor.

Suspeito tentou fugir

Ao perceber a aproximação da equipe, o ambulante tentou fugir, mas foi contido com o uso de uma pistola de eletrochoque.

Ele foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e levado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

Crime de estelionato

O ambulante foi autuado em flagrante por estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

Como a fraude ocorreu por meio de transação digital, o caso também pode ser enquadrado como fraude eletrônica, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão, além de multa.

*Com informações da CNN

