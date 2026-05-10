Doença

Homem morreu em Minas Gerais após infecção por hantavírus

O estado de Minas Gerais confirmou uma morte por hantavírus, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A vítima é um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba.

De acordo com a pasta, o paciente teve histórico de contato com roedores silvestres em uma lavoura antes de apresentar os primeiros sintomas.

Evolução do caso

Os primeiros sinais da doença surgiram em 2 de fevereiro, com cefaleia. Quatro dias depois, o homem procurou atendimento médico ao apresentar febre, dores musculares, articulares e na região lombar.

As amostras foram analisadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), que identificou sorologia IgM reagente para hantavírus.

O paciente morreu no dia 8 de fevereiro.

Caso é considerado isolado

Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, trata-se de um caso isolado, sem relação com outros registros da doença no estado.

O Ministério da Saúde informou que ainda não é possível confirmar se este é o primeiro óbito por hantavírus registrado no Brasil em 2026.

Casos também são investigados no Paraná

O estado do Paraná confirmou dois casos da doença recentemente, além de outros suspeitos em investigação.

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná informou que os casos estão sob monitoramento e que a doença segue controlada no estado.

O que é o hantavírus

A hantavirose é uma zoonose viral transmitida principalmente pela inalação de partículas presentes na urina, fezes ou saliva de roedores infectados.

A doença pode evoluir para formas graves, como a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, que afeta o sistema respiratório e pode levar à insuficiência respiratória.

Surto em navio também foi registrado

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também confirmou casos recentes da doença em um navio de cruzeiro, com registros de mortes durante a viagem.

As investigações indicam que não há relação entre esses casos e o óbito registrado em Minas Gerais.

*Com informações da CNN

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