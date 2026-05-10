Uma menina de 5 anos sobreviveu por mais de 24 horas presa dentro das ferragens de uma caminhonete destruída após um grave acidente no Colorado.
A criança, identificada como Kayce, permaneceu ao lado dos corpos dos pais, mortos no local após o capotamento do veículo ocorrido na sexta-feira.
Segundo autoridades locais, Klariza Tarango, de 24 anos, e Devante Griffin, de 25, morreram ainda no local da tragédia.
Acidente só foi descoberto no dia seguinte
De acordo com a polícia, a caminhonete caiu em uma área abaixo do nível da rodovia, o que dificultou a visualização do acidente.
O veículo só foi encontrado na tarde do dia seguinte ao capotamento.
A Patrulha Estadual do Colorado informou que apenas a caminhonete estava envolvida no acidente e afirmou que a causa da tragédia ainda está sendo investigada.
As autoridades também disseram que não esperam indiciar ninguém pelo caso.
Criança sofreu apenas ferimentos leves
Apesar da gravidade do acidente, Kayce sofreu apenas ferimentos leves e foi entregue aos avós após o resgate.
A sobrevivência da menina foi descrita como um “milagre” pela família e pelo Upper Pine River Fire Protection District.
O casal também deixou outra filha, Karenza, de 2 anos, que não estava no veículo no momento do acidente.
Família cria campanha para despesas
Após a tragédia, familiares abriram uma campanha no GoFundMe para arrecadar recursos destinados aos custos funerários e ao cuidado das crianças.
Em mensagem publicada na página da campanha, Lequette Reed lamentou a perda repentina do filho e destacou a sobrevivência da neta.
*Com informações do Extra
Leia mais: