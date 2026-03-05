TikTok

Videomaker homenageia influenciadora com tattoo polêmica

Publicado em 05 de março de 2026

Por Em Tempo*

O videomaker Clayton Ricardo viralizou no TikTok após publicar vídeos da tatuagem que fez em homenagem à influenciadora Virginia Fonseca, 26.

A imagem escolhida reproduz uma das fotos que a empresária compartilhou ao estrear na Sapucaí, desfilando como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

Foram postados sete vídeos mostrando detalhes da tatuagem, e o conteúdo fixado no perfil já soma mais de 660 mil visualizações.

Tatuagem polêmica gera comentários

Ao mostrar o resultado no primeiro vídeo, Clayton escreveu na legenda:

“Tem gente que critica. Tem gente que sustenta. Tattoo finalizada”.

Em outro vídeo, acrescentou:

“Tatuagem polêmica? Temos”.

O videomaker também explicou o significado da tatuagem em resposta a um comentário:

“Virginia é um arquétipo de mulher poderosa, bem-sucedida, que não se abala com comentários de pessoas que gostariam de ser ela, que é uma excelente mãe, empresária, empreendedora, marketeira, publicitária, visionária”.

Homenagem que repercute

A repercussão reforça a presença de Virginia Fonseca nas redes sociais e destaca a criatividade e ousadia de Clayton Ricardo, consolidando seu conteúdo entre os mais comentados do momento.

(*) Com informações da CNN Brasil

