O videomaker Clayton Ricardo viralizou no TikTok após publicar vídeos da tatuagem que fez em homenagem à influenciadora Virginia Fonseca, 26.
A imagem escolhida reproduz uma das fotos que a empresária compartilhou ao estrear na Sapucaí, desfilando como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.
Foram postados sete vídeos mostrando detalhes da tatuagem, e o conteúdo fixado no perfil já soma mais de 660 mil visualizações.
Tatuagem polêmica gera comentários
Ao mostrar o resultado no primeiro vídeo, Clayton escreveu na legenda:
“Tem gente que critica. Tem gente que sustenta. Tattoo finalizada”.
Em outro vídeo, acrescentou:
“Tatuagem polêmica? Temos”.
O videomaker também explicou o significado da tatuagem em resposta a um comentário:
“Virginia é um arquétipo de mulher poderosa, bem-sucedida, que não se abala com comentários de pessoas que gostariam de ser ela, que é uma excelente mãe, empresária, empreendedora, marketeira, publicitária, visionária”.
Homenagem que repercute
A repercussão reforça a presença de Virginia Fonseca nas redes sociais e destaca a criatividade e ousadia de Clayton Ricardo, consolidando seu conteúdo entre os mais comentados do momento.
@clayton.ricardo98 Alô @Virginia 📱🔥 #virginia #tatto #tattobrasil #tatuagem #viral ♬ som original – Clayton Ricardo
(*) Com informações da CNN Brasil
