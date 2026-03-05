Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro indicariam uma tentativa de contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pouco antes da primeira prisão do empresário, em novembro de 2025.
As informações foram reveladas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, com base em material apreendido pela Polícia Federal.
Mensagem teria sido enviada no dia da prisão
De acordo com a apuração da colunista, uma das mensagens teria sido enviada às 7h19 do dia 17 de novembro, mesma data em que Vorcaro foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos enquanto tentava embarcar para Dubai.
No texto, o banqueiro teria escrito: “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”
Segundo a Polícia Federal, Moraes teria respondido logo em seguida. No entanto, o conteúdo da resposta não pôde ser recuperado porque a mensagem teria sido enviada com o recurso de visualização única do WhatsApp, que desaparece após ser aberta.
Investigação encontrou registros no celular do banqueiro
A troca de mensagens foi localizada no celular de Vorcaro apreendido no dia da prisão. Os investigadores também identificaram outro registro de contato entre o banqueiro e o ministro em 1º de outubro de 2025, também por meio de mensagens enviadas em visualização única, o que impede a recuperação do conteúdo.
Além disso, a investigação aponta que houve registros de ligações telefônicas entre os dois.
STF nega recebimento das mensagens
Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Alexandre de Moraes não recebeu as mensagens.
O gabinete classificou a informação como “uma ilação mentirosa no sentido de, novamente, atacar o STF”.
A defesa de Daniel Vorcaro não comentou o caso.
Conversas citam Moraes em outros diálogos
Outras conversas interceptadas pela investigação também mencionam o nome do ministro. Em mensagens trocadas com a influenciadora Marta Grefe, apontada como namorada ou ex-namorada de Vorcaro, aparecem referências a Moraes e à advogada Viviane Barsi de Moraes.
Julgamento no STF está marcado
O caso deve voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira (13), quando a Segunda Turma da Corte vai analisar a manutenção das prisões de Vorcaro e do empresário Fabiano Zettel.
O ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria do processo por ter relação próxima com pessoas ligadas ao caso, continua como integrante da Segunda Turma e, até o momento, não indicou que pretende se declarar impedido de participar do julgamento.
Nos bastidores do STF, segundo a apuração, a situação é vista com constrangimento por parte de alguns ministros, que avaliam que o ideal seria o afastamento para evitar questionamentos.
