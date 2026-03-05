Polícia Federal

Conversas encontradas pela Polícia Federal indicariam tentativa de contato do banqueiro com ministro do STF antes da prisão.

Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro indicariam uma tentativa de contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pouco antes da primeira prisão do empresário, em novembro de 2025.

As informações foram reveladas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, com base em material apreendido pela Polícia Federal.

Mensagem teria sido enviada no dia da prisão

De acordo com a apuração da colunista, uma das mensagens teria sido enviada às 7h19 do dia 17 de novembro, mesma data em que Vorcaro foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos enquanto tentava embarcar para Dubai.

No texto, o banqueiro teria escrito: “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”

Segundo a Polícia Federal, Moraes teria respondido logo em seguida. No entanto, o conteúdo da resposta não pôde ser recuperado porque a mensagem teria sido enviada com o recurso de visualização única do WhatsApp, que desaparece após ser aberta.

Investigação encontrou registros no celular do banqueiro

A troca de mensagens foi localizada no celular de Vorcaro apreendido no dia da prisão. Os investigadores também identificaram outro registro de contato entre o banqueiro e o ministro em 1º de outubro de 2025, também por meio de mensagens enviadas em visualização única, o que impede a recuperação do conteúdo.

Além disso, a investigação aponta que houve registros de ligações telefônicas entre os dois.

STF nega recebimento das mensagens

Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Alexandre de Moraes não recebeu as mensagens.

O gabinete classificou a informação como “uma ilação mentirosa no sentido de, novamente, atacar o STF”.

A defesa de Daniel Vorcaro não comentou o caso.

Conversas citam Moraes em outros diálogos

Outras conversas interceptadas pela investigação também mencionam o nome do ministro. Em mensagens trocadas com a influenciadora Marta Grefe, apontada como namorada ou ex-namorada de Vorcaro, aparecem referências a Moraes e à advogada Viviane Barsi de Moraes.

Julgamento no STF está marcado

O caso deve voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira (13), quando a Segunda Turma da Corte vai analisar a manutenção das prisões de Vorcaro e do empresário Fabiano Zettel.

O ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria do processo por ter relação próxima com pessoas ligadas ao caso, continua como integrante da Segunda Turma e, até o momento, não indicou que pretende se declarar impedido de participar do julgamento.

Nos bastidores do STF, segundo a apuração, a situação é vista com constrangimento por parte de alguns ministros, que avaliam que o ideal seria o afastamento para evitar questionamentos.

Leia mais:

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em investigação sobre títulos falsos