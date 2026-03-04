Caso Master

Empresário foi detido em casa, em São Paulo

O banqueiro Daniel Vorcaro voltou a ser preso nesta quarta-feira (04/03), em São Paulo. Ele é dono do Banco Master e é investigado por participação em um esquema bilionário de fraudes financeiras.

A prisão aconteceu na casa dele, no bairro Jardim Europa, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Vorcaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Segundo a investigação, o esquema envolvia a venda de títulos de crédito falsos. A Polícia Federal aponta que o grupo também pode ter cometido crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos.

O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do caso.

O cunhado de Vorcaro e pastor evangélico Fabiano Zettel, também teve a prisão decretada e se apresentou às autoridades. Além deles, a Justiça expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.

A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. O objetivo é impedir a movimentação de dinheiro ligado ao grupo e garantir a recuperação de valores, caso as irregularidades sejam confirmadas.

Mensagens revelam ameaças e intimidação

As investigações ganharam força após a análise de mensagens trocadas por WhatsApp entre Vorcaro e colaboradores próximos. Segundo a Polícia Federal, o grupo usava uma estrutura chamada “A Turma” para intimidar pessoas e monitorar alvos.

De acordo com a apuração, Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, liderava esse núcleo. Ele receberia cerca de R$ 1 milhão por mês para executar ações de coação. Em uma das conversas, Vorcaro teria sugerido agredir um jornalista após a publicação de reportagens que o contrariavam. Para a PF, o diálogo indica tentativa de simular um crime para silenciar a imprensa.

As mensagens também citam supostos pagamentos e proximidade com servidores do Banco Central. A Justiça determinou o afastamento de funcionários públicos investigados e a suspensão de empresas apontadas como usadas para lavar dinheiro.

Histórico

Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos. Na época, a Polícia Federal afirmou que havia risco de fuga.

Ele era esperado para depor nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, o ministro André Mendonça já havia decidido que a presença dele seria opcional.

*Com informações do G1

