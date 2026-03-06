Caso Master

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, permanece detido em Potim

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deixou a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (06/03), para ser transferido para presídio federal de segurança máxima em Brasília.

De acordo com o G1, Vorcado saiu da unidade prisional, por volta das 11h30. Uma viatura teria bloqueado a rua em frente ao presídio para facilitar a saída. Em seguida, quatro veículos deixaram o local: dois da Polícia Penal e dois da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo. Vorcaro estava em um dos carros da SAP.

A previsão é que ele siga até o aeroporto de São José dos Campos, a aproximadamente 70 km de Potim, e embarque em um voo da Polícia Federal com destino a Brasília. Lá, ele será encaminhado para uma penitenciária federal de segurança máxima.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, permanece detido em Potim e não será transferido junto com ele.

