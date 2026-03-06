jogos

Mulheres dominam o público gamer e também se destacam no desenvolvimento de jogos

Por muito tempo, o videogame foi visto como um hobby exclusivo do público masculino. Hoje, porém, o cenário mudou. No Brasil, as mulheres já representam 53,2% do público gamer, segundo a Pesquisa Game Brasil (PGB). São a maioria.

Além disso, esse crescimento se reflete no Amazonas, de acordo com a Info Store, líder em tecnologia. Cada vez mais, mulheres não apenas consomem jogos, mas também atuam na criação e desenvolvimento de tecnologia para o setor. O destaque é ainda maior neste mês, pelo Dia Internacional da Mulher (08).

Isabelly Rohana: trajetória de paixão e inovação

Entre os nomes que se destacam no Amazonas está a gamer e desenvolvedora Isabelly Rohana, 31 anos, com 12 de atuação na área. Ela iniciou seu contato com o universo gamer na infância:

“Meus pais me deram meu primeiro videogame, um Super Nintendo. Eu e minha irmã sempre brincávamos juntas jogando Donkey Kong, Star Fox e outros. A ideia de criar jogos surgiu mais tarde, durante o meu ensino médio, quando tive meu primeiro contato com programação”, relembra Isabelly.

Ao longo de mais de uma década de carreira, Isabelly acumulou experiência em diferentes frentes da tecnologia antes de se especializar em desenvolvimento de games:

“No início trabalhei com aplicativos, sites, pesquisa de dados e testes de software, até perceber que jogos era a área que mais me interessava. A partir daí comecei a me aprofundar em gamedev e entender melhor todo o processo de criação”, conta.

Entre seus projetos marcantes, está o jogo Do Not Disturb, desenvolvido durante uma competição global e premiado internacionalmente. Ela também colaborou em Regrow e trabalhou com portabilidade de games, adaptando títulos para diferentes plataformas. Essa experiência permitiu atuação junto a grandes empresas, como Nintendo, Xbox e PlayStation.

Mercado gamer em expansão no Amazonas

O crescimento do setor no Amazonas é impulsionado por iniciativas locais que fomentam a cultura gamer e o acesso à tecnologia. A Info Store oferece computadores de alto desempenho, consoles de última geração e montagem personalizada de máquinas para jogos e performance.

“Também estamos fomentando a área, promovendo eventos que aproximam a comunidade gamer local. No final de fevereiro, por exemplo, realizamos uma ação especial que reuniu jogadores e cosplayers em uma programação aberta ao público, com torneios, interação entre fãs e degustação de lançamentos do universo gamer”, explicou Priscila Furtado, gerente de Marketing do Grupo Info.

Comunidade Manas Game Dev fortalece participação feminina

Para ampliar a presença feminina no cenário gamer, Isabelly criou a comunidade Manas Game Dev, voltada para mulheres que trabalham ou desejam atuar no desenvolvimento de jogos:

“É um espaço para tirar dúvidas, compartilhar experiências e conhecer outras criadoras de jogos”, destaca.

Para Isabelly, iniciativas como essa fortalecem o ecossistema de tecnologia e jogos na região. Ela também deixa um conselho para meninas que sonham com carreira no setor:

“Estudem bastante sobre criação de jogos, mas também se divirtam e descansem nesse processo. O mercado é exigente e está sempre mudando com novas tecnologias, então, é importante continuar aprendendo”, diz.

