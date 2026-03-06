Proteção

Unidade amplia atendimento a vítimas de violência e Governo do Amazonas entrega viaturas e lanchas para reforçar a segurança.

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) da zona Norte/Leste de Manaus passou a funcionar 24 horas por dia a partir desta sexta-feira (). A ampliação do atendimento faz parte das ações do Governo do Amazonas para fortalecer a rede de proteção às vítimas de violência doméstica.

Além da mudança no funcionamento da unidade, o governo também entregou 11 novas viaturas e quatro lanchas para reforçar o combate à violência de gênero na capital e em municípios do interior do estado.

Ampliação fortalece atendimento às vítimas

Com o atendimento ininterrupto, mulheres vítimas de violência poderão procurar a delegacia a qualquer hora do dia ou da noite para registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida, destacou que a iniciativa fortalece o trabalho das forças de segurança e amplia a proteção às mulheres.

Segundo ele, a ampliação do atendimento da Delegacia da Mulher na zona Leste também beneficiará moradores da zona Norte da capital.

Atendimento imediato e registro de flagrantes

Para a delegada Nathália Oliveira, a mudança representa um avanço importante no acolhimento das vítimas.

Com a nova estrutura, as mulheres poderão registrar boletins de ocorrência, solicitar medidas protetivas e, em casos de violência doméstica, contar com a possibilidade de prisão em flagrante do agressor de forma imediata.

A delegada ressaltou que a medida evita que vítimas precisem se deslocar para outras regiões da cidade em busca de atendimento.

Novas viaturas e lanchas reforçam fiscalização

Durante a cerimônia, também foram entregues 11 viaturas e quatro lanchas que irão reforçar a atuação da Ronda Maria da Penha e das forças policiais.

A comandante da Ronda Maria da Penha em Manaus, major Priscila Alencar, afirmou que os novos equipamentos vão ampliar o alcance das equipes, especialmente em áreas ribeirinhas do interior do Amazonas.

O programa atua principalmente no acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas contra agressores, garantindo o cumprimento das determinações judiciais.

Rede de atendimento às mulheres

Com o funcionamento 24 horas, a DECCM Norte/Leste passa a contar com delegados, investigadores e escrivães em regime de plantão permanente.

Além da delegacia, mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda por outros canais da Polícia Civil do Amazonas, como:

Delegacia Virtual da Mulher

quatro Centrais de Flagrante da capital

1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), que também funcionam 24 horas

A instituição disponibiliza ainda o disque-denúncia (92) 99364-9797, que funciona de forma ininterrupta.

Ronda Maria da Penha atua no interior

Criado em 2014, o Programa Ronda Maria da Penha é um dos principais mecanismos de combate à violência doméstica em Manaus.

Nos últimos dois anos, o programa foi expandido para nove municípios do interior do Amazonas: Parintins, Tefé, Tabatinga, Manacapuru, Careiro Castanho, Itacoatiara, Iranduba, Coari e Guajará.

As equipes atuam principalmente na fiscalização das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, garantindo que agressores não se aproximem das vítimas.

Amazonas registra queda nos casos de feminicídio

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Amazonas registrou em 2025 a menor taxa de feminicídios do país.

O estado apresentou índice de 0,46 casos por 100 mil habitantes, abaixo da média nacional, que foi de 0,69.

Ao longo do ano, foram registrados 20 casos de feminicídio, o menor número desde 2021. Entre as vítimas, apenas uma possuía medida protetiva vigente.

