Base Arpão

Polícia apreende 13 tabletes de pasta-base de cocaína durante fiscalização da Base Arpão 2 perto de Coari.

Coari (AM) – Tabletes de drogas escondidos dentro de uma mesa de plástico foram encontrados pela Polícia Militar do Amazonas durante fiscalização em uma embarcação nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A ação resultou na prisão de um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Ao todo, os policiais apreenderam 13 tabletes de entorpecentes, que estavam ocultos na estrutura do móvel.

Fiscalização ocorreu durante operação na Base Arpão 2

A abordagem ocorreu por volta das 21h de quinta-feira (5), durante a operação Protetor das Fronteiras/Fronteiras Mais Seguras, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os policiais realizavam fiscalização na embarcação Araújo (ferry boat), que havia saído de Tabatinga, no interior do Amazonas, com destino a Manaus.

Cão policial ajudou a localizar a droga

Durante a vistoria, a cadela policial Athena indicou a presença de entorpecentes no setor de encomendas da embarcação.

Os policiais então verificaram uma mesa de plástico considerada suspeita e, ao abrir a estrutura do objeto, encontraram os 13 tabletes de drogas escondidos no interior.

Perícia confirmou pasta-base de cocaína

O material apreendido foi analisado por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que confirmaram que a substância se tratava de pasta-base de cocaína.

Suspeito foi preso em flagrante

O homem apontado como responsável pelo transporte da droga foi preso em flagrante.

Ele foi encaminhado, junto com o entorpecente apreendido, para a equipe da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) que atua na Base Arpão 2, onde foram realizados os procedimentos legais.

