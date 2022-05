CNH Social vai beneficiar mais de 700 pessoas em Manacapuru

Primeiras carteiras de habilitação foram entregues no município durante programação do Governo Presente

Manacapuru (AM) – Com objetivo de inclusão social no trânsito, a CNH Social chegou em Manacapuru na tarde desta sexta-feira (13). Conforme o anúncio do governador Wilson Lima, mais de 700 pessoas serão beneficiadas com o projeto do Governo do Amazonas, coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Além das ações do Detran, um conjunto de serviços de diversos órgãos estaduais foi oferecido no município. “Nós estamos trazendo aqui o Governo Presente com várias ações, com ação de cidadania, com entrega de créditos através da nossa Afeam, assistência técnica através do nossa Secretaria de Produção Rural e a entrega de outros implementos que são importantes para o setor primário”, destacou o governador sobre o Governo Presente.

CNHs

Em Manacapuru, o Detran-AM entregou as primeiras seis Carteiras Nacionais de Habilitação para os contemplados com o projeto “CNH Social”, que faz parte do programa Detran Cidadão, o maior conjunto de ações de inclusão social no trânsito já implantado no Amazonas.

O autônomo Antônio Ferreira Gonçalves, 35, é um dos beneficiados. “Minha esposa viu na televisão, resolveu colocar meu nome. Estou muito feliz, vai me ajudar muito, sou vendedor autônomo e vai facilitar muito na minha vida. Tenho de carro, mas não de moto, estava precisando”, disse.

Os condutores, que receberam a CNH, foram selecionados para o processo de adição de categoria na primeira chamada do projeto para o interior, realizada no mês de janeiro.

Contemplados

Outras 200 pessoas ainda se encontram no processo de primeira habilitação no município. E mais 494 acabaram de ser chamadas para iniciarem a entrega de documentação da nova lista de contemplados, divulgada no dia 3 de maio, pelo governador Wilson Lima.

Com isso, 700 pessoas de baixa renda em Manacapuru já foram contempladas com o projeto e terão um documento que vai abrir oportunidades de emprego e renda, beneficiando suas famílias.

Na sexta-feira, o Detran realizou 80 atendimentos no município entre renovação de CNH, primeira via, transferência de propriedade ou município e educação de trânsito.

Os deputados federais Átila Lins e Capitão Alberto Neto, e os estaduais Joana Darc, Cabo Maciel, Saullo Viana e Sinésio Campos acompanharam o governador em Manacapuru, além dos prefeitos de Novo Airão, Frederico Júnior, e de Santa Isabel do Rio Negro, Ribamar Beleza.

