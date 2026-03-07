Paredão

A madrugada deste sábado (7) foi de pura estratégia no Quarto do Líder. Tudo começou quando Marciele Albuquerque repassou para Jonas e Cowboy uma conversa que teve com Ana Paula. Segundo a cunhã, a jornalista teria afirmado que quer testar o favoritismo de Babu Santana em um embate direto no Paredão.

Ao saberem do plano de Ana Paula, Jonas e Cowboy não perderam tempo e desenharam uma armadilha. A ideia é usar a confiança do grupo rival contra eles mesmos: as meninas (Jordana e Marciele) confirmariam para Ana Paula e seu grupo que vão votar em Babu, fazendo-os acreditar que o plano de colocar os dois gigantes no Paredão está dando certo.

No momento da votação oficial, elas mudariam o voto e se alinhariam a Babu, Jonas e Cowboy para concentrar forças em um alvo do grupo de Ana Paula, pegando a jornalista de surpresa.

Aliança com o “Inimigo”

O ponto mais surpreendente da estratégia é a inclusão de Babu Santana no plano. Jonas sugeriu que eles procurem o ator para selar essa trégua temporária. A intenção é garantir que Babu não se sinta acuado e jogue junto com o grupo dos líderes para desestabilizar a estratégia de Ana Paula.

“Jogo de Xadrez”

A movimentação mostra que Jonas e Cowboy estão dispostos a tudo para manter seus aliados na casa e enfraquecer o grupo que consideram o “mais forte” lá fora. Se o plano funcionar, Ana Paula pode acabar indo para o Paredão sem o seu “adversário dos sonhos” ou, pior, ver seus próprios aliados sendo eliminados por uma falha de cálculo na contagem de votos.

(*) Com informações da Band