Trânsito

Causas do acidente serão apuradas

Daniel da Silva Neto morreu, na manhã deste sábado (7), em um acidente na avenida Autaz Mirim, nas proximidades da rotatória da Samsung, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O motociclista teria perdido o controle da motocicleta e caiu na sarjeta da via.

A vítima foi encontrada por populares ainda nas primeiras horas da manhã deste sábado. Equipes do Instituto Médico Legal (IML), da Perícia Criminal e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionadas.

O corpo foi encaminhado para o IML. As circunstâncias do acidente serão investigadas.