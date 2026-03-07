BBB 26

Em conversa na cozinha com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, a atriz demonstrou sua insatisfação com a colega de confinamento

A atriz Solange Couto opinou que Ana Paula Renault apanharia todos os dias caso morasse em determinado local onde ela já viveu. Ela opinou que Ana Paula Renault apanharia todos os dias caso morasse em determinado local onde ela já viveu.

Em conversa na cozinha com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, a atriz demonstrou sua insatisfação com a colega de confinamento.

“Quando eu morava, na minha adolescência, no conjunto habitacional, se ela [Ana Paula] agisse dessa forma, iria tomar uma surra todo dia de uma mulher diferente. Todo dia”, comentou.

“Vocês não têm noção do que é conjunto, não. É muito engraçado. Porque tem umas normas, umas regras muito naturais que todo mundo sabe”, emendou a atriz. Jonas e Alberto riram.

A fala, sobretudo na véspera do Dia da Mulher, causou repercussão negativa nas redes sociais. “A última fala dela sempre é a pior”, afirma uma seguidora. “Essa mulher precisa tomar processo, ela incentiva e instiga coisas absurdas”, comentou outra.

Em seu perfil no X, a equipe de Ana Paula comentou. “Em plena véspera do Dia das Mulheres, Solange faz mais uma fala inadmissível ao dizer que Ana Paula ‘tomaria uma surra todos os dias de uma mulher diferente’. Violência não é argumento nem entretenimento. Esse tipo de declaração é inaceitável e merece total repúdio”.

(*) Com informações de agências