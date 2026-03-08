Embriaguez ao volante

Carro invadiu o percurso da prova e atingiu a competidora

Uma atleta com cadeira de rodas foi atropelada durante uma corrida em homenagem ao Dia da Mulher. O condutor fez o teste do bafômetro, que indicou presença de 0,54 mg/L de álcool no organismo, e foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (8), na prova que era realizada entre as ruas João Valério e Maceió, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O carro invadiu o percurso da prova e atingiu a competidora.

A atleta foi atendida pelas equipes médicas do local e, em seguida, encaminhada para o hospital e pronto-socorro 28 de Agosto. A mulher está internada e, até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.

O homem foi autuado por embriaguez ao volante e por ter invadido o percurso da prova.

Mobilização

Atletas participantes da corrida e quem estava acompanhando pediu reforço na segurança para eventos esportivos em Manaus. Punição mais rígida para quem comete os acidentes também foi solicitada.