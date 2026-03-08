Futebol

Tricolor das Laranjeiras chega ao clássico decisivo com ligeiro favoritismo

Fluminense e Flamengo jogam, a partir das 18h (horário de Brasília) deste domingo (8) no estádio do Maracanã, em busca do título do Campeonato Carioca. Dono da melhor campanha da competição até aqui, inclusive com vitórias sobre Flamengo, Vasco e Botafogo, o Tricolor das Laranjeiras chega ao clássico decisivo com ligeiro favoritismo.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (6) o lateral Samuel Xavier, capitão do Fluminense, deixou claro que a conquista do 34º Estatual do Tricolor vale muito: “O Campeonato Carioca vale muito para nós. Seria muito especial conquistar esse título e coroar o trabalho que vem sendo feito. Vale muito, sim, essa taça. É tão importante quanto a Taça Guanabara. Nossa equipe tem que entrar e defender isso com toda nossa força e garra”.

Para o confronto decisivo deste domingo, o técnico argentino Luis Zubeldía não poderá contar o volante uruguaio Facundo Bernal. Quem pode estar à disposição é Nonato, recuperado de uma lesão muscular na perna direita. Uma possível escalação do Flu para o clássico pode ser: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Se o Tricolor está motivado, o Flamengo chega ao clássico em um momento confuso, após a troca do técnico Filipe Luís pelo português Leonardo Jardim. O ex-lateral acabou sendo demitido após uma goleada de 8 a 0 do Rubro-Negro sobre o Madureira que confirmou a classificação para a decisão do Carioca.

A forma como se deu a mudança no comando do time da Gávea deixou surpresos inclusive os jogadores, como afirmou o volante Jorginho em entrevista concedida na última sexta-feira: “Ficamos surpresos com a demissão do Filipe, mas sabemos do dinamismo do futebol. Essa mudança chegou e agora temos que virar essa página e seguir em frente”.

Uma dúvida surge com a chegada de Leonardo Jardim: Como o Rubro-Negro atuará? No ano passado, no comando do Cruzeiro, o técnico português apostou num esquema de jogo baseado nas transições rápidas, bem diferente do futebol do Flamengo de Filipe Luís, baseado na manutenção da posse de bola e na pressão à defesa adversária.

Porém, caso o novo comandante do time da Gávea opte por realizar poucas mudanças nesta decisão, o Flamengo deve em campo com uma formação parecida com esta: Rossi; Varela, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Everton e Pedro.

(*) Com informações da Agência Brasil