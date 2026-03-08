Pelo menos 394 pessoas foram mortas no Líbano desde que Israel iniciou os ataques ao país no início desta semana, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.
Entre os mortos estão 83 crianças e 42 mulheres, afirmou o ministro da Saúde, Rakan Nasreddine. Pelo menos outras 1.130 pessoas ficaram feridas no mesmo período, acrescentou, incluindo 254 crianças e 274 mulheres.
Israel afirma estar lançando ataques contra seu vizinho do norte para erradicar o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.
Mais de 450 mil pessoas dentro do Líbano foram registradas como deslocadas até ontem, afirmou a ministra de Assuntos Sociais do país, Haneen Sayed, em uma coletiva de imprensa.
(*) Com informações da CNN Brasil