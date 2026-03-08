BBB 26

Nesse último sábado (07/03), aconteceu mais uma festa no “BBB 26”. A atração da noite, foi Ivete Sangalo. Porém, nem mesmo a cantora baiana amenizou o clima de tensão da ‘Casa Mais Vigiada do País’. Inclusive, a cantora ficou no meio de uma briga generalizada entre Milena, Jonas Sulzbach e Juliano Floss.

Milena e Juliano alfinetam Jonas sobre Xepa e brothers iniciam discussão no meio da festa

Ao ir conhecer a Casa, Ivete interagiu bastante com os participantes quando, de repente se viu no meio de uma confusão. Logo a princípio, Juliano provocou Jonas relembrando que ele foi retirado do VIP após ganhar o colar do “Castigo do Monstro” de Milena, anja da semana.

Sulzbach, por sua vez, rebateu: “Isso aqui [colar do Líder] eu ganhei porque eu mereço. Já você, você não sabe fazer prova. Você não ganha prova!“.

Em seguida, Milena comentou o embate: “Jonas está tentando chamar atenção de todas as formas. Coloca uma melancia na cabeça.”. Enquanto isso, Jonas continuou disparando contra Juliano: “Você é ruim de prova. Horrível!”. Na sequência, o dançarino tentou interromper o confronto: “Vamos respeitar a Veveta?”, pediu. Mesmo assim, o bate-boca continuou.

Já no andar de cima da Casa, Ivete perdeu a paciência e decidiu intervir. A cantora chamou a atenção dos participantes: “Piroc* do jegue! Enquanto eu estiver aqui, mantenhamos a classe!“, disparou a cantora por fim.

(*) Com informações de agências