Pesquisa

m comemoração ao Dia das Mulheres, a Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, realizou uma pesquisa sobre o protagonismo financeiro feminino

As mulheres brasileiras têm assumido papel cada vez mais central na organização financeira das famílias, acumulando responsabilidades econômicas e domésticas. Em comemoração ao Dia das Mulheres, a Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, realizou uma pesquisa sobre o protagonismo financeiro feminino, que revela que 34% das mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento financeiro de seus lares. O percentual é ainda maior entre mulheres com mais de 50 anos (36%) e nas classes D e E (45%), chegando a 43% na região Nordeste.

O estudo também aponta mudanças na dinâmica financeira familiar: 85% das entrevistadas afirmam que as mulheres estão conquistando mais espaço nas decisões econômicas da casa e 87% consideram que essa contribuição é subestimada, mesmo sendo vital para o bem-estar familiar. Dentro do ambiente doméstico, porém, já há maior reconhecimento: 67% dizem que seu trabalho é valorizado financeiramente pela própria família.

“Os dados mostram que as mulheres já exercem um papel central no sustento financeiro das famílias brasileiras. Ao mesmo tempo em que assumem mais responsabilidades econômicas, elas ainda enfrentam desafios estruturais que impactam sua autonomia financeira”, afirma Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira.

Mesmo com maior participação econômica, a sobrecarga de responsabilidades continua impactando a independência financeira feminina. Para 91%, equilibrar trabalho e tarefas domésticas é um desafio constante e 76% acreditam que a igualdade de gênero no mercado de trabalho ainda enfrenta obstáculos.

Segurança financeira é prioridade para o futuro

Entre os principais objetivos para o futuro próximo das entrevistadas estão: conquistar segurança financeira (42%), pagar dívidas (41%) e adquirir um imóvel (35%). Os dados mostram que, apesar dos desafios, as mulheres ampliam sua participação econômica e fortalecem seu papel na sustentabilidade financeira das famílias brasileiras.

Em um cenário em que representam metade do volume de pessoas em situação de inadimplência do país (50,4%), segundo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, elas também lideram o contingente de débitos regularizados no Feirão Serasa Limpa Nome. Ao todo, foram mais de 1,1 milhão de acordos fechados só por mulheres no mutirão, que iniciou em 23 de fevereiro – 26,74% a mais que a fatia de consumidores masculinos.

“Limpar o nome é um dos primeiros passos para encontrar essa estabilidade financeira, que deve ser acompanhada de um bom planejamento para evitar novos ciclos de endividamento. O Feirão chega a 35ª edição com esse objetivo e as mulheres, mais uma vez, se mostram protagonistas nas negociações, em busca de uma relação mais saudável com as finanças”, finaliza a especialista.

Com mais de 2,2 mil empresas parceiras, a iniciativa reúne 297 milhões de ofertas disponíveis para mulheres, com oportunidades que podem chegar a 99% de desconto e condições facilitadas de pagamento. Para aproveitar, consumidoras de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br; App Serasa no Google Play e App Store; Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096; 7 mil agências dos Correios com taxas isentas até 1º de abril.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre 10 e 18 de fevereiro de 2026, com 1.116 mulheres entrevistadas em todo o Brasil e margem de erro de 2,9 pontos percentuais.

(*) Com informações da assessoria