A skatista Rayssa Leal terminou na quarta colocação no Mundial de Skate Street disputado neste domingo (8), em São Paulo. A brasileira caiu algumas vezes durante a final, chegou a chorar e ainda se machucou na última tentativa.
A medalhista olímpica demonstrou força para se recuperar durante a disputa, mas não conseguiu alcançar o pódio na decisão. A campeã da prova foi a japonesa Ibuki Matsumoto.
Quedas e reação durante a final
A final reuniu as oito melhores skatistas das semifinais. Cada atleta teve direito a três voltas de 45 segundos e três manobras, valendo as melhores notas.
Na primeira volta, Rayssa caiu logo em sua apresentação e ficou alguns segundos no chão, preocupando quem acompanhava a prova no Parque Cândido Portinari. Mesmo assim, a maranhense conseguiu se levantar e seguir na disputa.
Depois da queda, a brasileira reagiu e conseguiu 63,71 pontos, voltando a brigar pelas primeiras posições.
Lesão na última tentativa
Na fase de manobras, Rayssa acertou uma boa tentativa logo no início e marcou 79,83 pontos, mantendo chances de disputar as primeiras posições.
No entanto, a brasileira voltou a cair na segunda tentativa e viu a pressão aumentar. Na última manobra, Rayssa caiu novamente e permaneceu no chão, sendo atendida pela equipe médica.
Após a queda, ela foi consolada pela amiga e também skatista Letícia Bufoni. Sem melhorar a pontuação, a brasileira terminou a final na quarta colocação.
Com informações da Agência Estado