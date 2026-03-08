Fortalecimento

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, participou na manhã deste domingo (8) do evento Amazon Barber, realizado no Manaus Plaza Shopping, na zona Centro-Sul de Manaus. O encontro reuniu mais de 600 empreendedores do setor de barbearia e beleza, consolidando-se como um dos maiores eventos do segmento no estado.

Além de Omar, também estiveram presentes o senador Eduardo Braga, o deputado federal Sidney Leite e o vereador Eurico Tavares, que prestigiaram a iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Realizado no mesmo dia em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o evento também contou com a participação de mulheres empreendedoras do setor. Durante sua fala, Omar destacou a importância da data e deixou uma mensagem de reconhecimento às mulheres presentes.

“Precisamos insistir na educação para que a gente acabe com o feminicídio nesse país, que a gente acabe com a agressão às mulheres. Isso é uma luta diuturna. Eu, Eduardo e o Sidney, no Congresso Nacional, nós estamos aprovando muitos projetos que estão endurecendo cada vez mais, mas tem um projeto que não depende da gente, que é a conscientização do homem em relação ao tratamento da mulher”, disse Omar.

Durante o evento, Omar também enfatizou a importância de iniciativas que incentivem pequenos empreendedores e profissionais autônomos, como barbeiros e profissionais da área de estética, que encontram no setor uma oportunidade de crescimento e independência financeira.

O Amazon Barber reuniu profissionais, empresários e estudantes da área de beleza para palestras, demonstrações técnicas e troca de experiências, promovendo capacitação e networking entre empreendedores do segmento.

(*) Com informações da assessoria