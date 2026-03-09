Oportunidade

Neste domingo (08/03), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) aplicou a prova objetiva do concurso público da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) para mais de 20 mil candidatos. A seleção representa um marco inédito para o fortalecimento da gestão ambiental no Amazonas, sendo o primeiro concurso público da secretaria.

O certame foi anunciado pelo governador Wilson Lima em novembro de 2025, durante a apresentação das ações ambientais do Governo do Amazonas na COP 30, sendo lançado oficialmente em dezembro do mesmo ano, com a abertura do edital. De acordo com o edital, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado na próxima sexta-feira (13/03).

Os portões dos locais de prova foram abertos pontualmente às 7h. A candidata Danielle Chagas é formada em Gestão Ambiental e intensificou os estudos em dezembro de 2025 e veio de Costa Marques (RO) para participar do certame. “É uma oportunidade de trabalhar dentro da Amazônia. Para quem ama a Gestão Ambiental, ama a natureza, é uma oportunidade muito boa”, enfatizou Danielle.

“Este concurso é resultado de um planejamento do Governo do Amazonas para fortalecer a gestão ambiental e ampliar a capacidade técnica da secretaria. Estamos investindo em profissionais qualificados para avançar nas políticas de conservação, gestão de recursos naturais e desenvolvimento sustentável no estado”, afirmou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Vagas para os níveis médio e superior

Ao todo, são 159 vagas imediatas e 318 para cadastro de reserva, com atuação em diferentes áreas da política ambiental do estado. O certame contempla os cargos de Analista Ambiental, Técnico de Nível Superior e Assistente Ambiental, com carga horária de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível superior, as oportunidades estão distribuídas entre as especialidades de Administrativo, Análise de Redes, Área Técnica, Comunicação Social, Contabilidade e Jurídico. E para o nível médio, o edital prevê vagas para Assistente Ambiental. A remuneração inicial varia de R$ 3.880 a R$ 11.079,52, conforme o cargo.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

