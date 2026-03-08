'Livramento'

Atleta Marleide Sales foi atingida por motorista embriagado durante prova na Zona Centro-Sul da capital; ela sofreu fratura na clavícula

Publicado em 08 de março de 2026

Por EM TEMPO

A paratleta Marleide Sales da Silva, 52, recebeu alta hospitalar após ser atropelada por um motorista embriagado na manhã deste domingo (8), durante uma corrida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em Manaus.

A atleta participava da prova quando um carro a atingiu por trás. Mesmo ferida, ela afirmou que se recupera bem.

“Recebei um livramento. O carro me bateu por trás e acordei na ambulância. Ainda estou com dor, não posso mexer muito, mas estou viva, graças a Deus. Agora, preciso me recuperar”, comemorou a paratleta.

Acidente ocorreu durante a prova

Marleide liderava a corrida quando ocorreu o acidente. O carro atingiu a atleta no cruzamento das avenidas João Valério e Maceió, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, os socorristas levaram a atleta para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Os médicos identificaram fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo. O período de recuperação deve durar cerca de 45 dias.

Cadeira de corrida foi destruída

A cadeira usada por Marleide na competição ficou destruída após o impacto.

O equipamento havia sido doado e tem valor aproximado de R$ 16 mil.

A atleta pratica corrida paralímpica há cinco anos e participa com frequência de provas em Manaus.

Entre os resultados da carreira, Marleide registra vitória na Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo.

Motorista foi preso por dirigir embriagado

A polícia prendeu José Sidney Mendes de Paula Sousa, motorista responsável pelo atropelamento, em flagrante.

O teste do bafômetro indicou 0,54 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor que confirma que ele dirigia sob efeito de álcool.