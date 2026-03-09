Oportunidade

Anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida; 150 aprovados devem ser convocados inicialmente

O edital do concurso da Guarda Municipal de Manaus será lançado no dia 23 de março, segundo o anúncio feito neste domingo (08/03), pelo prefeito de Manaus, David Almeida. O certame vai oferecer 590 vagas para reforçar o efetivo e ampliar a segurança em espaços públicos da capital.

De acordo com a prefeitura, dos 590 candidatos aprovados, 150 serão convocados na primeira chamada. Os demais devem ser chamados de forma gradual, conforme o cronograma definido em edital. A banca responsável pelo certame é o Instituto Consulplan.

A gestão municipal informou que o concurso faz parte de um plano de fortalecimento da Guarda Municipal. A estratégia inclui aumento do efetivo, modernização de equipamentos e implantação de novas bases operacionais em diferentes zonas da capital.

Segundo a prefeitura, a estrutura para receber os novos agentes já está sendo preparada. O planejamento envolve aquisição de equipamentos, armamentos e a organização do curso de formação dos futuros guardas.

Atualmente, a Guarda Municipal de Manaus conta com cerca de 500 agentes armados e mais de 80 viaturas, algumas delas blindadas. A corporação também mantém núcleos operacionais em várias regiões da cidade.

Foto: Divulgação

Academia de formação

A prefeitura também anunciou a criação da Academia de Formação da Guarda Municipal da Amazônia. A unidade será responsável pela capacitação dos novos agentes e pela oferta de treinamentos técnicos contínuos.

