Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão da empresa Motocriss na manhã desta segunda-feira (09/03) no bairro de Ramos, na zona Norte do Rio de Janeiro. A densa coluna de fumaça preta se espalhou pela região e pôde ser vista de diferentes pontos da cidade.

O incêndio começou em um galpão de motopeças na Rua Bitencourt Sampaio e, pouco depois das 7h, as chamas já estavam intensas e passaram a atingir imóveis vizinhos. Com o avanço do fogo, parte da estrutura do prédio desabou, espalhando destroços sobre construções próximas. Diante do risco de novos desabamentos, equipes do Corpo de Bombeiros precisaram recuar em alguns momentos enquanto as chamas se espalhavam.

Além disso, os agentes retiraram moradores e animais de imóveis próximos ao galpão e seguem tentando impedir que o fogo alcance outras casas da região, enquanto, até o momento, não há registro de feridos.

O incêndio também provocou impactos no trânsito: por volta das 8h30, duas faixas da pista lateral da Avenida Brasil foram interditadas no sentido Centro.

Foto: Divulgação / Corpo de Bomebeiros

Segundo o Centro de Operações Rio, motoristas enfrentaram baixa visibilidade por causa da fumaça. Em um viaduto próximo, alguns condutores chegaram a voltar na contramão para evitar a cortina de fumaça que encobria a pista.

A empresa atingida atua no comércio de motopeças e armazena componentes automotivos, incluindo materiais inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

