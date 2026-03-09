Feminicídio

Suspeito foi preso cerca de uma hora depois e confessou o crime

Roseane Nicolau Canuto, de 39 anos foi morta a facadas pelo próprio marido, Hiure Felintro da Silva, após uma crise de ciúmes devido a uma suposta traição, na manhã de domingo (08/03), no município de Carauari, no interior do Amazonas.

O crime aconteceu por volta das 6h40, em uma casa localizada na rua Celino de Menezes, no bairro Nova República. De acordo com informações, moradores acionaram a guarnição após ouvirem gritos e suspeitarem de um possível homicídio no local.

Quando os policiais chegaram à residência, encontraram Roseane já sem vida, com vários cortes profundos pelo corpo. Uma ambulância foi chamada e fez a remoção do corpo para o hospital do município.

Após confirmar o crime, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram buscas para localizar o suspeito. O homem foi encontrado cerca de uma hora depois nas proximidades do Centro da Juventude.

Durante o depoimento, o homem confessou o crime e afirmou que matou a companheira por ciúmes, alegando suspeitar de uma suposta traição. Com ele, os agentes apreenderam a faca que teria sido usada no assassinato.

O suspeito foi levado para o 65º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Leia mais

‘Mulheres precisam ser vistas e ouvidas’, diz Alessandra Campelo

Paratleta campeã da São Silvestre atropelada por motorista bêbado em corrida recebe alta