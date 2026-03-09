Violência doméstica

Parlamentar afirma que apresentará provas à Justiça após registro de ocorrência feito pela esposa em delegacia de Manaus

Manaus (AM) – O vereador Diego Roberto Afonso (União Brasil) negou as acusações de suposta violência doméstica, psicológica e patrimonial registradas pela ex-esposa, Ingrid da Silveira Frota, na manhã desta segunda-feira (9).

A denúncia feita por Ingrid foi registrada na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Por meio de nota, o parlamentar informou que os fatos serão esclarecidos no âmbito judicial. Segundo ele, existem fotos e vídeos que comprovariam sua inocência.

A nota também afirma que o vereador enfrenta um momento delicado no âmbito familiar. De acordo com o documento, ele e a ex-esposa estão em processo de separação há cerca de um ano. Diante da falta de acordo entre as partes, foi iniciado um processo de separação litigiosa.

“O vereador reafirma seu absoluto respeito às instituições, à Justiça e ao devido processo legal, e destaca que todos os esclarecimentos e provas serão apresentados perante o Poder Judiciário, onde os fatos serão devidamente apurados”, informa o documento.

Em outro trecho, a nota acrescenta: “Por respeito às partes envolvidas, à mãe de seus filhos, à família e aos trâmites legais em curso, não serão feitos outros comentários neste momento”, salienta.

Esposa registra acusação de violência doméstica

Na manhã desta segunda-feira (9), a esposa do vereador registrou queixa na delegacia e o acusou de violência doméstica.

Segundo o relato apresentado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, a vítima afirmou que estaria enfrentando episódios de perseguição, controle e ameaças.

Ela relatou ainda que o vereador estaria monitorando suas atividades e dificultando situações do cotidiano. Além disso, afirmou que também teria sofrido ameaças e episódios de violência patrimonial.

Vereador também registrou ocorrência

No início de março deste ano, Diego Roberto Afonso também procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Na ocasião, ele afirmou que a esposa teria furtado R$ 95 mil da residência do casal.

Confira a nota na íntegra:

Leia mais:

VÍDEO: Mulher é agredida pelo namorado em elevador e guarda intervém