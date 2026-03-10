CMM

O Grande Expediente da Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizado nesta terça-feira (10), foi marcado pela apresentação de propostas voltadas à proteção de crianças em eventos com grande concentração de público, além de iniciativas de incentivo à prática esportiva nas comunidades da capital.

Na tribuna, o vereador Raiff Matos (PL) destacou um Projeto de Lei que propõe a criação de um mecanismo municipal de identificação digital para crianças em eventos de grande porte, por meio de pulseiras com dados criptografados e recursos de geolocalização.

Segundo o parlamentar, a proposta busca prevenir desaparecimentos e agilizar a localização de crianças em situações de emergência.

“Um dos grandes pesadelos das famílias é o desaparecimento de uma criança. Precisamos de mecanismos que utilizem a tecnologia para prevenir esses casos e agilizar a localização”, destacou o vereador.

Durante o debate, outros parlamentares também ressaltaram a importância de ampliar mecanismos de divulgação em casos de desaparecimento.

O vereador João Carlos (Republicanos) destacou o impacto dessas situações para as famílias.

“É uma dor muito grande para as famílias que ficam sem respostas. Muitas acabam vivendo uma angústia permanente diante do desaparecimento de um filho”, afirmou.

Incentivo ao esporte

Outro tema abordado na tribuna foi o incentivo ao esporte nas comunidades de Manaus. O vereador Elan Alencar (Democracia Cristã) ressaltou a importância do esporte comunitário como ferramenta de inclusão social para crianças e jovens.

“Por meio do esporte comunitário, com escolinhas de base e apoio às comunidades, conseguimos ocupar crianças e adolescentes com atividades saudáveis e afastá-los de situações de risco”, afirmou o parlamentar.

Os debates realizados durante o Grande Expediente reforçam o papel do Parlamento Municipal na discussão de temas relevantes e na apresentação de propostas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população manauara.

(*) Com informações da assessoria