Treinador de 51 anos chega ao Tricolor com contrato até dezembro de 2026 e será apresentado no CT da Barra Funda.

O treinador Roger Machado, de 51 anos, foi anunciado como o novo técnico do São Paulo. Antes disso, sua última passagem pelo futebol brasileiro ocorreu no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

Agora, o novo comandante será apresentado ainda nesta terça-feira em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda.

Para os canais oficiais de comunicação do Tricolor, Roger comentou sobre a oportunidade de assumir o clube.

“Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho”, afirmou.

Presidente explica escolha por Roger Machado

O presidente do São Paulo, Harry Massis Jr., afirmou que a contratação foi resultado da avaliação da diretoria de futebol.

“A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele”.

Treinador chega acompanhado de Paulo Paixão

Roger chegou a São Paulo nesta terça-feira por volta das 10h. Além disso, o treinador desembarcou acompanhado de Paulo Paixão, preparador físico de confiança.

Paixão integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994.

Contrato vai até o final de 2026

O contrato de Roger Machado com o São Paulo vai até 31 de dezembro de 2026. Assim, o vínculo coincide com o final da atual gestão do presidente Harry Massis Jr., já que o clube terá eleições neste período.

Executivo de futebol destaca confiança no treinador

O executivo de futebol Rui Costa, que já trabalhou com Roger no Grêmio, destacou a confiança no trabalho do novo técnico.

“O São Paulo está contratando um profissional de excelência, extremamente dedicado e que vai viver o clube intensamente. Confiamos muito na maneira como ele pensa futebol e temos certeza de que fará um extraordinário trabalho com o nosso elenco”, disse.

*Com informações do Lance

