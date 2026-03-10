Assassinato

Polícia Civil e Militar identificam nove envolvidos e prendem cinco adultos e quatro adolescentes em menos de 12 horas.

Envira (AM) – Uma adolescente de 16 anos foi atraída e morta com um disparo pelas costas no último domingo (8) no município de Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus. Em menos de 12 horas, uma ação integrada entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultou na identificação de nove pessoas envolvidas no crime, com cinco adultos presos e quatro adolescentes apreendidos.

Prisões e apreensões rápidas

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, destacou que, assim que o crime foi comunicado, todas as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram às ruas para coletar informações e iniciar diligências imediatas.

“Todos os envolvidos já foram presos ou apreendidos e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil reafirma o seu compromisso no combate à violência contra mulheres, crianças e adolescentes, além de atuar de forma firme nos homicídios em todo o Amazonas”, afirmou Torres.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, detalhou que a vítima foi atraída até o local onde sofreu o disparo.

“Como resultado desse trabalho integrado, em menos de 12 horas cinco adultos foram presos e quatro adolescentes apreendidos. Entre os adultos estão o autor do disparo, o mandante do crime e um indivíduo que auxiliou na ocultação do executor e da arma de fogo utilizada”, explicou Balbi.

Arma apreendida e participação de adolescentes

A arma utilizada no crime foi localizada, apreendida e apresentada na 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira, permanecendo sob custódia da Polícia Civil para investigação.

Os quatro adolescentes apreendidos teriam participado repassando informações sobre a rotina da vítima e auxiliando tanto na execução quanto na fuga do autor dos disparos.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), informou que as investigações continuam na 66ª DIP de Envira, para esclarecer totalmente os fatos e individualizar a conduta de cada participante.

“O mais importante neste momento é que os envolvidos já foram presos ou apreendidos, permitindo que a investigação avance com mais tranquilidade”, disse o delegado.

Apoio da Secretaria de Educação

A vítima era aluna de uma escola estadual do município. A coordenadora do Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise), Ionarielen Santos, reforçou que o núcleo acompanha o caso e fornece informações às autoridades.

“Enquanto Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, reforçamos que o Nise permanece atuando e contribuindo com ações de segurança no ambiente escolar e no apoio à comunidade escolar do município de Envira”, afirmou.

