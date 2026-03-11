Turismo

Prefeito acompanha avanço do parque Rosa Almeida, inspirado em Oscar Niemeyer.

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta terça-feira (13), o avanço das obras do parque Encontro das Águas Rosa Almeida, na zona Leste da capital. A visita técnica ocorreu em um dos pontos mais emblemáticos da Amazônia, onde acontece o fenômeno natural do encontro dos rios Negro e Solimões, considerado um dos cenários naturais mais conhecidos do mundo.

Durante a agenda, o prefeito percorreu o canteiro de obras e verificou o andamento das frentes de trabalho que integram um dos principais projetos turísticos e urbanísticos executados atualmente pela Prefeitura de Manaus. O empreendimento segue o conceito arquitetônico idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e deverá se consolidar como um novo espaço de contemplação da paisagem amazônica, voltado ao turismo, lazer e valorização ambiental.

Entre as etapas em execução estão a concretagem da área que abrigará o restaurante panorâmico e a construção da cúpula do monumento Encontro das Águas, elemento central do projeto que permitirá aos visitantes contemplar o fenômeno natural da confluência dos rios Negro e Solimões.

“Hoje, fizemos mais uma visita às obras da Prefeitura de Manaus neste ponto turístico fantástico que é o Encontro das Águas, essa verdadeira obra-prima da natureza que recebemos de Deus. Estamos construindo aqui um monumento que tem a assinatura de Oscar Niemeyer e que ficará como um grande legado para o turismo da nossa cidade. É uma paisagem única, que permitirá às pessoas contemplarem de perto esse fenômeno natural. Neste momento, estamos avançando na concretagem do restaurante e também na construção da cúpula do monumento Encontro das Águas. As obras seguem em ritmo acelerado para que possamos entregar esse espaço, ainda em 2026, como um novo marco do turismo em Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida.

Com mais de 120 mil metros quadrados de área, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida foi concebido para integrar arquitetura, cultura, turismo e natureza em um único espaço público. O projeto prevê mirantes, áreas de convivência, equipamentos de visitação e infraestrutura voltada à contemplação de um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta.

A previsão da Prefeitura de Manaus é que o parque seja entregue ainda em 2026, consolidando um novo polo turístico na capital amazonense e ampliando a estrutura de visitação em um dos maiores patrimônios naturais da Amazônia

